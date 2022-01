Coronavirus dans le monde: la France recevra ses premiers lots du vaccin Novavax fin février, levée du couvre-feu en Catalogne

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.543.637 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11h00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (851.730 décès), le Brésil (621.166), l'Inde (486.761) et la Russie (322.678).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

EUROPE

Espagne: levée du couvre-feu en Catalogne

Le couvre-feu en vigueur depuis fin décembre dans la région espagnole de Catalogne (nord-est) sera levé vendredi, ont annoncé mardi les autorités locales. "Les restrictions concernant la mobilité la nuit resteront en vigueur jusqu'au 21 janvier. A partir de cette date, il sera possible de circuler normalement dans les rues de la Catalogne" la nuit, a déclaré la porte-parole du gouvernement régional catalan, Patricia Plaja.

"Même si nous n'avons pas encore atteint le pic" des contagions, "la tendance montre bien un ralentissement de cette sixième vague", a-t-elle ajouté.

Depuis la nuit du 23 au 24 décembre, il était interdit de se déplacer entre 01H00 et 06H00 du matin dans les rues de Barcelone et des villes de plus de 10.000 habitants de cette région très touristique, peuplée de 7,7 millions d'habitants.

La Catalogne, dont le taux d'incidence dépasse la moyenne nationale espagnole, affiche le taux d'occupation des lits en soins intensifs par des patients Covid le plus élevé du pays avec 44,1% (577 patients), bien au-dessus des 23,83% au niveau national.

D'autres restrictions sanitaires, comme une jauge de 50% dans les bars et restaurants, la fermeture des boîtes de nuit ou l'interdiction des réunions privées au-delà de dix personnes, restent en revanche en vigueur.

Le pass sanitaire, nécessaire pour entrer notamment dans les bars ou les restaurants, reste lui aussi d'actualité en Catalogne, contrairement par exemple à la région de Madrid où il n'a jamais été mis en place.

France: premières livraisons du vaccin Novavax fin février

Les premières livraisons en France du vaccin Novavax contre le Covid-19, qui vient de recevoir le feu vert des autorités sanitaires, arriveront finalement la dernière semaine de février, a annoncé mardi le gouvernement. Le vaccin du laboratoire américain sera le cinquième à être disponible en France.

Même si quatre vaccins étaient jusque-là autorisés en France, ceux de Pfizer et Moderna sont, dans les faits, quasi-exclusivement utilisés. Ils sont basés sur une technologie inédite, l'ARN messager.

Les deux autres, ceux d'AstraZeneca et Janssen, sont redirigés vers les pays pauvres via le programme international Covax.

"D'après les informations qu'on a, les premières livraisons (de Novavax) sont attendues la semaine du 21 février", a indiqué mardi le ministère français de la Santé lors d'un point de presse.

Le ministère avait initialement prévu des premières livraisons début février.

La France devrait recevoir "entre 1,1 et 1,2 million de doses" pour la première livraison puis "800.000 doses par semaine en mars", a-t-il précisé.

Vendredi dernier, la Haute autorité de santé (HAS), chargée de guider le gouvernement français dans sa politique vaccinale, avait donné son feu vert au vaccin du laboratoire américain.

Les autorités sanitaires espèrent qu'il convaincra les personnes réticentes à se faire vacciner avec les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, basés sur une technologie jusqu'alors inédite.

Celui de Novavax utilise en effet une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.

Le ministre français de l'Education dans la tourmente

Le ministre français de l'Education Jean-Michel Blanquer, déjà fortement contesté par les enseignants qui lui reprochent la gestion du Covid-19 à l'école, s'est retrouvé encore fragilisé mardi avec la révélation par la presse qu'il se trouvait à Ibiza à la veille de la rentrée des vacances scolaires.

C'est depuis ce lieu que le ministre avait dévoilé le nouveau protocole sanitaire pour les écoles, seulement la veille de la rentrée.

Boris Johnson conteste avoir menti sur une fête

Boris Johnson a démenti mardi avoir été prévenu qu'une fête contraire aux règles anti-Covid était organisée à Downing Street en mai 2020, comme l'en a accusé son ancien conseiller Dominic Cummings. Présent à cet événement, en plein confinement, le Premier ministre britannique avait présenté des excuses aux députés la semaine dernière, tout en affirmant avoir pensé qu'il s'agissait d'une réunion de travail.

ASIE

La Chine désinfecte le courrier international

La Poste chinoise a ordonné à ses employés de désinfecter systématiquement les envois en provenance de l'étranger, les autorités évoquant l'hypothèse de l'arrivée dans le pays de la souche Omicron sur du courrier envoyé du Canada.

Le courrier intérieur sera dorénavant trié à part, afin d'éviter tout risque de contamination provenant des envois internationaux.

Abattage de hamsters à Hong Kong

Hong Kong va éliminer près de 2.000 hamsters après que certains d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus, ont annoncé les autorités mardi, alors que la ville s'en tient à une stratégie stricte de "zéro Covid". Cet abattage a été ordonné après l'apparition de cas de Covid-19 dans une animalerie, touchant des hamsters, une employée et une cliente.

AFRIQUE

L'Ouganda lève les contrôles à sa frontière avec le Kenya

Le gouvernement ougandais a annoncé mardi la suspension des tests de détection du Covid-19 obligatoires à sa frontière avec le Kenya, après que cette mesure a provoqué d'énormes embouteillages de camions et perturbé l'approvisionnement du pays en carburant.