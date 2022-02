Accueil Planète Santé La Belgique pourrait-elle emboîter le pas danois et tout relâcher? "Au Danemark, la décision est plus facile à prendre..." La Belgique doit-elle suivre l'exemple danois? Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB, livre son analyse et explique pourquoi notre pays aura plus de difficultés que la Danemark à tout relâcher. ©AFP S. Le.

Au Danemark, il n'y a pratiquement plus de restrictions anti-Covid. Les autorités ont décidé de lever, à partir de ce mardi 1er février, l'obligation de porter un masque buccal et de présenter un pass sanitaire. Les événements de grande envergure peuvent à nouveau avoir lieu et les boîtes de nuit peuvent rouvrir leurs portes sans entrave. Pourtant,...