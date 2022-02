Des paraplégiques ont pu se tenir debout, marcher, faire du vélo, nager

C’est un rêve qui touche cette fois à la réalité : permettre à une personne paraplégique de recouvrer la marche grâce à un implant qui stimule électriquement leur moelle épinière. Certes, cela fait plusieurs décennies déjà que l’idée d’envoyer un courant électrique pour retrouver les mouvements perdus a germé dans la tête des chercheurs qui, depuis lors, n’ont cessé d’améliorer les techniques pour tenter d’arriver à un résultat optimal.

En 2011, première étape franchie avec la station debout. En 2018, quelques pas de marche pour les patients. Et aujourd'hui, voilà qu'une étude parue dans la revue Nature Medicine annonce que la stimulation électrique a permis à trois paraplégiques de "se tenir à nouveau debout, de se remettre à marcher, faire du vélo et nager". Ce nouvel exploit est l'œuvre, à Lausanne, d'une équipe menée par la chirurgienne suisse Jocelyne Bloch et le neuroscientifique français Grégoire Courtine. Qu'ont-ils amélioré par rapport aux précédentes techniques ? Pour stimuler électriquement plusieurs zones de la moelle épinière, ils ont implanté une quinzaine d'électrodes. Mais, cette fois, "les électrodes sont plus longues et plus grandes que celles utilisées auparavant, ce qui permet d'accéder à plus de muscles", a bien précisé le Dr Bloch. Et ce n'est pas tout, l'autre avancée majeure consiste, grâce à des logiciels utilisant l'intelligence artificielle, à rendre les impulsions électriques bien plus précises. Consistant auparavant en un flux de courant indiscriminé, elles correspondent à présent mieux à chaque mouvement.

Résultat : contrairement aux précédentes expériences où les patients concernés avaient eu besoin de plusieurs semaines pour refaire quelques pas, leurs progrès restant de surcroît limités, sans vraiment pouvoir en bénéficier dans leur vie quotidienne, cette fois, le résultat est clairement plus rapide et convaincant. En effet, les patients opérés en Suisse ont pu faire leurs premiers pas presque immédiatement après l'intervention même si, réalisés sur un tapis roulant en laboratoire, ils n'avaient rien à voir avec une marche normale, reconnaissent néanmoins les scientifiques. "Il ne faut pas imaginer un miracle immédiat mais cela permet de s'exercer tout de suite à ces activités", a expliqué Grégoire Courtine, lors d'une conférence de presse. Il n'empêche, après cinq mois de rééducation, les progrès sont énormes puisque l'un des patients a pu marcher près d'un kilomètre sans interruption.

La grande question aujourd'hui est : quand ces avancées pourront-elles bénéficier réellement au plus grand nombre ? À quoi le Dr Bloch répond : "Avec un peu de chance, d'ici à quelques années." La technologie doit encore faire l'objet d'essais cliniques bien plus larges sous l'égide d'une start-up néerlandaise, Onward, laquelle vise à la rendre facilement utilisable à l'aide d'un smartphone, par exemple pour contrôler son déclenchement. Car de fait, la technologie a encore ses limites : dès qu'elle est éteinte, la stimulation électrique n'a quasiment pas d'effet durable. Or on ne peut concevoir de la maintenir en permanence, ce qui épuiserait l'organisme des patients. Toujours est-il que retrouver un peu de mouvement chaque jour, c'est déjà fantastique pour ces patients.