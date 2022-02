Des pédiatres repèrent de nouveaux symptômes inquiétants chez certains enfants infectés par le variant Omicron

Une grande part d'inconnue subsiste toujours à propos du coronavirus. En Allemagne, dans un hôpital pédiatrique près de Bonn, des médecins ont constaté que les enfants infectés par Omicron avaient des symptômes différents que ceux provoqués par les autres variants. Bien que les conséquences d'Omicron semblent moins graves, chez certains enfants, ces symptômes sont tout de même inquiétants.

"On constate que les enfants infectés ont souvent des troubles gastro-intestinaux", a expliqué le Dr. Gerd Horneff, directeur médical de l'hôpital Saint-Augustin à nos confrères d'Euronews. "Ils ont l'air d'avoir eu un empoisonnement du sang, comme une septicémie. Ces enfants sont très malades, ils ont besoin d'une perfusion parce qu'ils ne mangent pas et ne boivent pas". Par contre, ils ne présentent pas de problèmes respiratoires graves. Ces types de symptômes sont bien plus rares, contrairement à la situation lors de la première vague.

Dans cet établissement, seulement cinq enfants sont soignés en raison du coronavirus. Comme chez l’adulte, Omicron provoque en général des symptômes plus légers.

Troubles mentaux

Mais les pédiatres ont aussi observé des problèmes qui ne sont pas directement liés au virus, mais qui résultent tout de même de la pandémie. Les troubles mentaux ont augmenté chez les enfants, qui souffrent des restrictions sanitaires. "Je n'avais jamais vu autant d'enfants souffrant d'anorexie, au point de devoir rester à l'hôpital", a indiqué le directeur