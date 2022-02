Cameroun: 32 morts en deux mois dans une résurgence du choléra

Trente-deux personnes sont mortes du choléra en deux mois entre fin octobre et début janvier au Cameroun, qui fait face à une "résurgence" de l'épidémie, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Manaouda Malachie. Cette maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, réapparaît périodiquement dans ce vaste pays d'Afrique centrale peuplé de plus de 25 millions d'habitants.