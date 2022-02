Toutes les personnes à haut potentiel souffrent-elles forcément d'hypersensibilité ou de difficultés scolaires?

Être HPI, qu'est-ce que c'est? Pourquoi certains parlent d'idées reçues autour des HPI et d'autres non? Tour d'horizon.

Suite au témoignage de Lucie, l'étudiante HPI qui racontait les difficultés auxquelles elle faisait face, beaucoup de personnes ont contacté notre rédaction. La plupart d'entre elles nous expliquaient se retrouver dans son vécu. Mais cela veut-il dire que toutes les personnes HPI sont hypersensibles ou ont forcément (eu) des difficultés scolaires? Ou que toutes les personnes qui se sont reconnues dans le témoignage sont haut potentiel? La réponse est la même: non.

Être HPI, c'est quoi?

Être haut potentiel, c'est, rappelons-le, avoir un QI supérieur à 130. Et la définition s'arrête là. Une personne HPI est donc quelqu'un de plus intelligent que la moyenne.

Certaines personnes vont très bien le vivre, et ne sauront peut-être jamais qu'elles sont "haut potentiel" puisqu’elles ne seront jamais détectées. D'autres, comme Lucie, vont témoigner de difficultés supplémentaires, comme de l'hypersensibilité, un mode de pensées différent qu'ils ont du mal à appréhender ou un décrochage scolaire. Et ces personnes vont généralement consulter pour régler ces problèmes.

Pour Nicolas Stefaniak, docteur en psychologie à l'Université de Reims, ces difficultés ne sont toutefois pas liées au fait d'être haut potentiel. "Les personnes peuvent être haut potentiel et, en plus, souffrir de problèmes comme la dépression, l'anxiété ou le décrochage scolaire." Selon l'expert, la littérature scientifique est très claire à ce sujet : les enfants qui ont un QI élevé s'en sortent mieux à l'école. De même, les personnes qui ont un QI élevé ont généralement une meilleure intelligence émotionnelle.

Pourquoi certains parlent d’idées reçues et d’autres non?

Si ce sont des idées reçues, pourquoi tant de personnes haut potentiel déclarent avoir des difficultés en cours ou être hypersensibles? Et pourquoi des psychologues valident un lien entre les deux?

Selon Nicolas Stefaniak, cela est dû à un biais d'échantillonnage. Il rappelle que seules les personnes haut potentiel qui se trouvent en difficultés consultent. "Or, être plus intelligent que la moyenne n'immunise pas contre les autres troubles psychologiques", poursuit-il. Selon lui, certaines personnes à haut potentiel qui font face à des difficultés sont mal diagnostiquées. "Je ne dis pas qu'elles ne sont pas haut potentiel. Je dis que leurs difficultés sont dues à d'autres troubles, comme par exemple le trouble du spectre autistique, l'anxiété ou la dépression."

Si Michaël Devilliers, psychologue et accompagnant de personnes HPI depuis des années, reconnaît ce biais d'échantillonnage, il précise cependant que, "quand les difficultés apparaissent, le mode de fonctionnement HPI a une influence sur la situation et doit être pris en compte." "La pensée dite en arborescence par exemple, c'est la capacité à générer de nombreuses idées à partir d'un énoncé. Tout être humain possède cette faculté mais elle est plus bien prononcée chez les personnes à haut potentiel. Certains sont capables de gérer une telle quantité de pensées, mais d'autres n'ont pas la charge mentale suffisante ou les stratégies pour y parvenir. Dans ce dernier cas, l'élève sera moins disponible aux informations qu'il reçoit car il est déjà saturé par ses propres pensées."

Précisons que, depuis des années, des débats existent entre les experts qui se basent sur les observations de terrain et ceux qui s’appuient sur la littérature scientifique. Le grand public a donc de quoi s’y perdre…

Venir en aide au patient, une priorité

Mais, finalement, le plus important n’est-il pas de venir en aide aux personnes qui en ont besoin?

Nicolas Stefaniak est d'accord avec cela. Mais, pour lui, "si on se trompe de diagnostic, on ne peut pas les aider correctement. Si on masque derrière la notion de 'HPI' d'autres troubles psychologiques, on n'utilisera pas les bons outils pour leur venir en aide. Et c'est le patient qui va en pâtir". Il rappelle qu'être "haut potentiel" n'est pas dans la classification internationale des maladies (CIM) et que cela ne figure pas dans le manuel diagnostic des troubles mentaux (DSM). Contrairement au trouble du spectre autistique et au trouble anxieux. "Il existe des prises en charge adaptées pour ces difficultés alors qu'il n’existe pas d’aide adaptée spécifiquement au fait d’être haut potentiel", indique-t-il.

Michaël Devilliers, lui, explique avoir toujours apporté une aide à ses patients haut potentiel qui souffraient d’hypersensibilité ou de difficultés scolaires. "Savoir si c’est vraiment lié ou pas n’est pas l’enjeu. Pour moi, il faut dépasser le débat 'c'est vrai' ou 'ce n'est pas vrai' pour se concentrer sur le concret. Quand la personne, HPI ou pas, dit vivre les difficultés scolaires ou l’hypersensibilité, c’est vrai pour elle. Et donc on travaille cela avec elle, peu importe l’étiquette qu’il y a derrière. L'étiquette 'haut potentiel' est un point de départ. Après, il faut savoir la mettre de côté pour comprendre le fonctionnement particulier de l'individu."

Être haut potentiel n'est pas négatif

Même s'ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, les deux experts tiennent en tout cas à préciser qu'être haut potentiel ne doit pas être vu comme quelque chose de négatif.

Ecouter les témoignages de personnes HPI qui font face à des difficultés peut aider certaines personnes, mais il ne faut pas pour autant généraliser leur vécu à tous les HPI. “Certains patients que je reçois sont venus après avoir lu des témoignages. Ils se sont reconnus et sont venus consulter ensuite. C’est très bien. Chaque personne possède des ressources et des défis différents”, poursuit Michaël Devilliers.

“Il faut en tout cas éviter de victimiser les personnes HPI qui risquent de vivre cette étiquette comme un destin dont ils ne peuvent s'échapper et perdre de vue ce qu'ils peuvent finalement faire de ce potentiel", conclut-il.