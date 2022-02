Covid: comment vont se dérouler les 18 prochains mois ? Une étude anglaise donne 4 hypothèses

Le gouvernement anglais a publié sur son site internet une étude qui prédit l'évolution du covid ces prochains mois au Royaume-Uni. Les chercheurs ont déterminé quatre scénarios, allant du plus optimiste au plus pessimiste, qui partent tous du principe que le covid continuera à circuler et que des variants apparaîtront. Voici le détail de ces hypothèses à moyen terme.

Scénario 1 : le plus optimiste

©gov.uk

Dans cette première hypothèse, d'autres variants apparaissent, mais sans mutations majeures, comme un gain de transmissibilité pour le variant Delta. Les vaccins fonctionnent bien pour ces variants. Des flambées saisonnières et régionales mineures, dues à la baisse de l'immunité, apparaissent encore. Les vaccins existants sont utilisés chaque année pour renforcer uniquement les personnes vulnérables. Les antiviraux ont un impact significatif sur la mortalité et la morbidité et restent efficaces. Les années où les vagues de SRAS-CoV-2 sont plus importantes ont tendance à avoir moins de cas de grippe.

Dans les 12-18 prochains mois : résurgence relativement faible en automne/hiver 2022/23 avec de faibles niveaux de maladie sévère.

Scénario 2 : une vague saisonnière en automne/hiver

©gov.uk

Pour cette deuxième hypothèse, l'immunité globale conduit à une sévérité de la maladie généralement plus faible. Les vagues d'infection sont provoquées par des cycles de baisse significative de l'immunité et/ou par l'émergence de nouveaux variants provenant d'Omicron ou d'autres lignées. Le schéma général est celui d'une infection saisonnière annuelle avec de bonnes et de mauvaises années, ces dernières présentant une transmissibilité élevée et une gravité intrinsèque similaire à celle de Delta. Les maladies graves et la mortalité sont en grande partie limitées aux personnes vulnérables, aux personnes âgées et aux personnes non immunisées. Des vaccins régulièrement mis à jour sont administrés chaque année aux personnes vulnérables et aux autres lors des mauvaises années. Les comportements de protection volontaire sont élevés pendant les vagues. Certains pays imposent des mesures sanitaires (par exemple, le port d'un masque) les mauvaises années. La résistance aux antiviraux commence à apparaître et limite leur utilisation jusqu'à ce que des thérapies combinées soient disponibles.

Au cours des 12-18 prochains mois : vague saisonnière d'infections en automne/hiver de taille et de gravité comparables à la vague Omicron actuelle.

Scénario 3 : encore des variants...

©gov.uk

L'incidence mondiale élevée et l'immunité croissante de la population entraînent l'émergence imprévisible de variants pendant de nombreuses années, avec une combinaison d'évasion immunitaire accrue et une plus grande transmissibilité par rapport à Omicron, parfois plus d'une fois par an et/ou avec une gravité intrinsèque similaire à Delta les mauvaises années. L'immunité existante et les vaccins mis à jour continuent de fournir une bonne protection contre les résultats les plus graves. Bien qu'elles ne soient pas plus graves, les vagues d'infection répétées provoquent des perturbations généralisées avec des impacts disproportionnés dans certains groupes, par exemple les enfants scolarisés. Une vaccination annuelle généralisée est organisée avec des vaccins actualisés. La résistance aux antiviraux est très répandue. Les vagues de coronavirus se chevauchent et ne réduisent pas la grippe, entraînant une charge supplémentaire pour les soins de santé. Les comportements protecteurs volontaires sont limités pendant les vagues. Certains pays imposent des mesures plus importantes les mauvaises années.

Dans les 12 à 18 prochains mois : l'émergence d'un nouveau variant préoccupant entraîne une importante vague d'infections, potentiellement à brève échéance et en dehors de l'automne/hiver. Toutefois, les maladies graves et la mortalité restent concentrées dans certains groupes (et plus faibles qu'avant la vaccination), par exemple les personnes non vaccinées, vulnérables et âgées.

Scénario 4: le plus pessimiste

©gov.uk

L'incidence mondiale élevée, la vaccination mondiale incomplète et la circulation chez les animaux entraînent l'émergence répétée de variants, notamment par recombinaison (échange de matériel génétique entre différents variants infectant la même cellule). Tous les variants ne posent pas le même problème, mais certains présentent un échappement immunitaire important par rapport à l'immunité conférée par les vaccins et à une infection antérieure. Les changements imprévisibles dans la façon dont le virus provoque la maladie modifient le taux et le profil d'âge de la maladie grave et de la mortalité, avec un impact accru à long terme après l'infection. Une vaccination annuelle généralisée avec des vaccins actualisés est nécessaire. La résistance aux antiviraux est répandue. Les comportements de protection volontaires sont largement absents et/ou sont une source de conflits sociaux. Des mesures de prévention sont nécessaires, en particulier lorsque les nouveaux variants dépassent les mises à jour des vaccins (et/ou que les technologies de test échouent).

Dans les 12 à 18 prochains mois : on assiste à une très grande vague d'infections avec des niveaux accrus de maladies graves observés dans un large éventail de la population, bien que les conséquences sanitaires les plus graves continuent d'être ressenties principalement chez les personnes sans immunité préalable.