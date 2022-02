Coronavirus dans le monde: les infirmières australiennes en grève, la RDC allège ses mesures

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait officiellement plus de 5.813.329 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi en milieu de journée.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (922.417), devant le Brésil (638.362) et l'Inde (509.011).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

EUROPE

L'Allemagne prévoit de supprimer ses restrictions

L'Allemagne prévoit de progressivement supprimer, à partir du 20 mars, la plupart des restrictions mises en place pour combattre l'épidémie, selon un projet gouvernemental.

L'actrice Isabelle Huppert, positive, absente de Berlin pour son Ours d'or

L'actrice française Isabelle Huppert, qui devait recevoir mardi l'Ours d'or d'Honneur à la Berlinale pour l'ensemble de sa carrière, ne pourra pas se rendre dans la capitale allemande, ayant été testée positive au Covid-19, ont annoncé lundi soir les organisateurs.

AMERIQUE

Canada: Trudeau a recours à une loi d'exception

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi le recours exceptionnel à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin aux blocages "illégaux" des manifestants anti-mesures sanitaires en cours dans le pays depuis plus de deux semaines.

C'est seulement la deuxième fois que cette disposition est activée en temps de paix, la dernière fois remontant à la crise de 1970 quand Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel Premier ministre, était au pouvoir.

Le mouvement de contestation canadien qui a débuté fin janvier est parti de camionneurs protestant contre l'obligation d'être vacciné pour passer la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. Mais les revendications se sont étendues à un refus de l'ensemble des mesures sanitaires et, pour de nombreux manifestants, à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau.

AFRIQUE

Vaccins: l'UE refuse à l'Afrique la levée des brevets

L'UE a réitéré son opposition à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, à trois jours d'un sommet avec l'Union africaine (UA) qui a fait du sujet une de ses priorités.

La RDC allège les mesures de lutte contre le Covid-19

Le gouvernement congolais a décidé lundi de lever le couvre-feu décrété en République démocratique du Congo en décembre 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus et n'impose plus de test Covid-19 aux voyageurs "complétement vaccinés", a-t-on appris mardi de source officielle. Au regard de l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans le pays, il a été décidé la "levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays sauf pour les provinces sous état de siège" à savoir le Nord-Kivu et l'Ituri, a déclaré le ministre des Médias Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais.

Le gouvernement a décidé aussi "la suppression de test covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné" ainsi que pour tout voyageur des vols domestiques, a-t-il ajouté dans le compte-rendu d'une réunion tenue autour du président congolais Félix Tshisekedi.

"La levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie" dans le pays, a insisté M. Muyaya qui a averti que le risque de connaitre une cinquième vague de covid-19 est réel au regard de "la saisonnalité" observée ces deux dernières années.

Il a rappelé que le port obligatoire et correct de masque est de "stricte application" dans les lieux de travail, les écoles, les universités, les lieux de culte et de commerce, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les hôpitaux, dans le transport en commun, les restaurants, les établissements d'hébergement ainsi que les édifices publics.

Pour le chef des experts chargés de la lutte contre le Covid-19 en RDC, le Dr Jean-Jacques Muyembe, "la 4ème vague causée par le variant omicron est derrière nous", justifiant ces mesures d'allègement.

Cependant, il s'est observé que "l'épidémie survient en RDC entre les mois d'avril et juillet", a-t-il averti.

Le 18 décembre, le président Tshisekedi avait décrété un couvre-feu sur tout le territoire national de 21H00 à 05H00.

OCEANIE

Les infirmières australiennes en grève

Des milliers d'infirmières ont débrayé mardi à Sydney, la plus grande ville d'Australie, pour protester contre les manques d'effectifs et le stress lié à la pandémie.

Bravant une interdiction de faire grève, des milliers de blouses blanches ont défilé en direction du parlement local pour dénoncer, derrière des masques chirurgicaux, leurs conditions de travail.

ASIE

La dirigeante de Hong Kong exclut un confinement total de la ville

La cheffe de l'exécutif de Hong Kong a affirmé mardi qu'un confinement total de la ville, à l'image de ce qui se fait en Chine, ne sera pas mis en oeuvre pour juguler la vague sans précédent de contaminations au variant Omicron.

Depuis le début de la pandémie, Hong Kong adhère à la politique "zéro Covid" de la Chine continentale.

Mais depuis l'apparition fin décembre des premiers cas de variant Omicron, hautement contagieux, le nombre de contaminations a grimpé en flèche et les capacités de dépistage, de quarantaine et hospitalières sont submergées.

A ce jour, aucun pays au monde, à l'exception de la Chine, n'a réussi à revenir à zéro cas de Covid après l'apparition de cas du variant Omicron.

Pour atteindre cet objectif, le pouvoir chinois confine des villes entières dès l'apparition d'un premier cas, interdisant aux habitants de quitter leur domicile.

"Nous n'avons aucun plan visant à imposer un confinement total et général de la ville de Hong Kong", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Elle a cependant exclu les appels de certains experts et personnalités du monde des affaires à passer d'une politique zéro-Covid à une stratégie d'atténuation.

"Nous devons continuer à mener cette bataille contre l'épidémie. Déposer les armes face au virus n'est pas une option".

Vietnam: levée de restrictions

Le Vietnam va lever les restrictions sur les vols internationaux pour les passagers entièrement vaccinés à partir de mardi, ont annoncé ses autorités aéronautiques.

JO: un seul test positif au covid de plus dans la "bulle" olympique

Les organisateurs des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont annoncé un seul test positif au coronavirus de plus mardi lors de leur point de presse quotidien. Sur les 69.795 tests effectués lundi dans la bulle olympique, un cas positif au covid a été enregistré qui ne concerne ni un athlète ni un membre de staff. Cela porte à 433 le nombre de tests positifs aux JO depuis le 23 janvier. Seuls 23 tests ont été effectués à l'aéroport de Pékin.

Les Jeux d'hiver se déroulent selon des règles strictes en matière de coronavirus. Tous les participants sont complètement séparés de la population chinoise et maintenu dans la "bulle" olympique.

Chaque participant au sein de cette bulle doit se soumettre quotidiennement à un test PCR, après un premier test à son arrivée en Chine. En cas de test positif, un athlète doit présenter deux tests négatifs pour pouvoir participer à son épreuve et quatre tests négatifs si le test positif a été enregistré avant son arrivée en Chine.

Ces Jeux Olympiques d'hiver se poursuivent jusqu'au 20 février.

MOYEN-ORIENT

Des milliers de véhicules convergent vers Jérusalem

Des milliers de voitures et camions ont convergé lundi vers Jérusalem depuis plusieurs villes israéliennes pour manifester contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.