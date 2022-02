Anxieux, les jeunes Belges grincent trop des dents

Les cas de bruxisme sont de plus en plus fréquents chez les ados et les jeunes adultes.

Des dents rongées parfois jusqu'à la nécrose, les articulations temporo-mandibulaires tendues au point de provoquer d'horribles maux de tête, des difficultés à ouvrir la bouche… voici quelques-unes des conséquences du bruxisme, ce mouvement de serrage de dents qui touche de plus en plus de jeunes. "Depuis le début de la pandémie, les dentistes reçoivent beaucoup plus de jeunes atteints de bruxisme, nous informe-t-on au cabinet dentaire Pac Dental (Uccle). Des adolescents et des jeunes adultes arrivent chez nous avec des dents dans un état d'usure avancée."

"On produit plusieurs centaines de gouttières par an", confirme Thierry De Coster, dentiste et également vice-président de la Société belge d'orthodontie. Les gouttières sont des "plaques de surocclusion en polymère qui s'interposent entre les dents du bas et du haut pour éviter les frottements", explique Michel Devriese, past-président de la Société de médecine dentaire. Ces gouttières sont posées pour éviter "les répercussions extrêmement néfastes au niveau des articulations mandibulaires" provoquées par le bruxisme.

Ce phénomène de grincement de dents, nocturne autant que diurne, est aujourd'hui bien documenté. Il résulte majoritairement d'une situation de stress et d'anxiété. "Quand vous vivez des difficultés familiales ou professionnelles, vous allez passer vos nerfs sur vos dents. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de 'mordre sur sa chique'. On prend véritablement sur nous. Cette pression musculaire intense qui s'exerce sur les dents va provoquer des douleurs dentaires, des fissures voire des fractures dentaires", poursuit Michel Devriese. Or, "on le ressent, ces derniers temps, les relations humaines sont plus tendues", souligne Thierry De Coster. Un rapport de Sciensano de 2020 indique qu'une personne sur dix en Belgique souffre d'un trouble mental, comme l'anxiété ou la dépression. Le danger du bruxisme est qu'il peut se transformer en manie. Inconsciemment, la personne va grincer des dents en dormant et se réveillera mal reposée avec des maux de tête et des douleurs à la mâchoire. Pour se soigner, le meilleur remède est… la relaxation. Mais encore faut-il y arriver.