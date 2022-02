Coronavirus dans le monde: la tension monte au Canada, baisse des nouvelles hospitalisations en France

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 5,87 millions de morts

La pandémie a fait officiellement plus de 5,87 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 420 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 19H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (934.951), devant le Brésil (643.880) et l'Inde (511.230).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

AMERIQUE

Canada:

Des "progrès significatifs" ont été atteints samedi dans l'évacuation du centre d'Ottawa, paralysé depuis des semaines par des camionneurs anti-mesures sanitaires, a annoncé samedi la police qui travaillait encore à déloger un noyau dur de manifestants de la capitale canadienne.

Aspergeant les protestataires de spray au poivre, détruisant les vitres des véhicules dans lesquels certains s'étaient retranchés, les autorités avaient repris dans l'après-midi l'axe majeur devant le Parlement canadien, où des centaines de camions stationnaient depuis 23 jours.

Au moins 170 personnes ont été arrêtées vendredi et samedi, une cinquantaine de véhicules remorqués, et des armes saisies, a indiqué la police, qui a aussi détruit les tentes, cabanes, stands de nourriture et autres structures érigées par les manifestants.

EUROPE:

France:

Des opposants au pass vaccinal et à la politique sanitaire du gouvernement français ont de nouveau défilé dans les rues de Paris et de plusieurs autres villes samedi, persuadés que les allègements annoncés des restrictions liées au Covid-19 ne sont qu'une promesse "électoraliste".

Alors que les contaminations chutent depuis fin janvier en France, la pression hospitalière continue elle aussi de décroître, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France. Les hôpitaux français comptent actuellement 28.632 patients atteints du Covid, contre 31.522 une semaine plus tôt.

Cette tendance à la baisse se retrouve également dans les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 2.918 malades, contre 3.324 il y a une semaine.

Du côté des contaminations, la moyenne quotidienne sur sept jours s'établit à 86.509, contre 145.619 la semaine précédente.