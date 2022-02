Cancer colorectal: 90% de guérison en cas de détection précoce

Le cancer colorectal (gros intestin) fait partie des trois cancers les plus fréquents en Belgique, à la seconde place chez la femme et troisième place chez l'homme, avec au total près de 8.000 nouveaux cas chaque année. Il provoque plus de 2.500 décès par an en Belgique, souligne la Fondation contre le Cancer, qui rappelle que les autorités mettent un test gratuit à la disposition des femmes et des hommes de 50 à 74 ans. "Il doit être réalisé tous les deux ans. Il est facile à effectuer à la maison. Il s'agit d'un prélèvement de selles qui sera envoyé à un laboratoire afin de rechercher des traces de sang invisibles à l'œil nu", explique la Fondation.

"Il est suffisant de faire ce test tous les deux ans, car le cancer colorectal se développe généralement très lentement. Cependant, pour les personnes à risque particulièrement élevé, et notamment en cas de prédisposition héréditaire, il est conseillé de s'adresser à son médecin bien avant l'âge de 50 ans. Un dépistage par colonoscopie leur sera alors proposé", peut-on lire dans le communiqué.