Les Philippines lèvent la plupart des restrictions

Les Philippines lèveront la plupart des restrictions liées au virus Covid-19 dans la capitale Manille et dans 38 autres régions le mois prochain, a déclaré dimanche le porte-parole du président Rodrigo Duterte, après une forte baisse des infections et un accroissement du nombre de personnes vaccinées.

Les entreprises, les agences gouvernementales et les transports publics seront autorisés à fonctionner à pleine capacité lorsque la ville de treize millions d'habitants sera placée au niveau d'alerte le plus bas le 1er mars, a déclaré le porte-parole, Karlo Nograles.

Une réception diplomatique prévue mercredi avec Elizabeth II annulée

Une réception diplomatique prévue mercredi avec la reine Elizabeth II, testée positive au Covid-19 dimanche dernier, a été annulée sur "avis" du gouvernement, a annoncé samedi le palais de Buckingham, dans un contexte d'invasion russe en Ukraine. "La reine a accepté l'avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la réception diplomatique prévue à Windsor le mercredi 2 mars devait être reportée", a indiqué le palais dans un bref communiqué.

Aucune raison n'a été donnée pour cette décision, alors que la souveraine de 95 ans a annulé plusieurs engagements cette semaine car souffrant de symptômes "légers" du Covid et que les services diplomatiques sont très occupés par l'invasion russe en Ukraine.

New Delhi lève les restrictions

La capitale indienne New Delhi a annoncé samedi la fin des restrictions liées au coronavirus après avoir enregistré une baisse des cas de contamination au variant Omicron. Les autorités locales de la région de Delhi, qui a enregistré 460 cas et deux décès vendredi, ont notamment décidé de lever le couvre-feu nocturne et de permettre aux restaurants de fonctionner à plein régime.

Les lieux de culte ont également été autorisés à rouvrir. Et à partir du 1er avril, les établissements scolaires ne tiendront plus leurs cours en visioconférence.

Plus de 5,92 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5.925.534 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. L'Asie est la seule région qui voit sa situation se détériorer cette semaine, avec 20% de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (948.397), devant le Brésil (649.134), l'Inde (513.226) et la Russie (349.365). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.