Première mondiale: des chercheurs de l'UCLouvain identifient un médicament pour prévenir les métastases et rechutes du cancer du sein

En bonne santé, les Belges? Un domaine en particulier s'est aggravé depuis la crise du Covid-19

En combinant, en ligne via le ‘Health Status Report’, depuis 2019, les résultats de plusieurs études et sources, l'Institut de Santé publique Sciensano évalue l’état de santé des Belges. “Cet outil permet aux responsables politiques de développer une politique sanitaire et de l’adapter continuellement à la mesure des besoins actuels”, explique Aline Scohy, chercheuse chez Sciensano. Si, en règle générale, on peut dire que les citoyens belges sont "plutôt en bonne santé", il est en revanche un domaine où, sans réelle surprise, la situation s'est clairement dégradée ces deux dernières années.