L'autonomie, grand thème de la semaine de la Ligue Braille

Accompagner les personnes aveugles et malvoyantes vers l’autonomie et l’indépendance est l’une des missions de la Ligue Braille, qui a voulu ainsi mettre en lumière l’importance de gagner en autonomie et le chemin que les personnes aveugles et malvoyantes doivent parcourir.

À l’occasion de sa campagne annuelle, la Ligue Braille édite un tout nouveau guide intitulé "Une autre façon de voir la vie - Cap sur l’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes", un outil d’aide précieux pour les personnes déficientes visuelles pour leur entourage.

www.semaineliguebraille.be