Accueil Planète Santé Un testicule artificiel : une piste pour permettre aux jeunes patients de devenir parents après un traitement oncologique Afin de préserver la fertilité ultérieure des jeunes patients cancéreux, la Pre Christine Wyns propose de prélever et congeler un fragment de tissu testiculaire avant traitement. ©Belga/D.R Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté

Leucémies, cancers des os et des articulations, du cerveau et du système nerveux, lymphomes de Hodgkin et non hodgkiniens, neuroblastomes (1), tumeurs des tissus mous et de Wilms (2)… Les cancers n’épargnent pas les enfants. Si la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie ont permis d’atteindre un...