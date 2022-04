Coronavirus dans le monde : la Chine passe la barre des 20.000 cas quotidiens de coronavirus

Le cerveau garde-t-il des séquelles du Covid-19 ?

Avec le recul dont nous disposons à l’heure actuelle, on estime que plus de trois quarts des personnes hospitalisées pour le Covid ont encore des symptômes à distance de l’épisode infectieux et environ la moitié de celles qui n’ont pas été hospitalisées gardent encore en moyenne un symptôme. Plusieurs études ont ainsi mis en évidence des symptômes d’ordre neurologique, de nature et sévérité diverse.