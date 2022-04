Covid: une 4e dose (ou 2e booster) peut être administrée aux 80 ans et plus

Il est prématuré d'envisager une "quatrième dose" (ou deuxième "booster") de vaccin anti-Covid Pfizer ou Moderna pour l'ensemble de la population, mais cette dose peut être administrée aux personnes de 80 ans et plus, ont indiqué mercredi l'Agence européenne du médicament (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un avis conjoint.