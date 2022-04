L'Allemagne proposera un vaccin adapté au variant Omicron à partir de septembre

Les autorités sanitaires allemandes pourraient commencer à proposer des vaccins adaptés au variant Omicron du coronavirus à partir de septembre, a déclaré dimanche le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach au journal Bild. Selon M. Lauterbach, il y aura bien en Allemagne un vaccin qui protège la population contre le variant Omicron. Le fait que le virus mute constamment rend cependant de plus en plus difficile la préparation à ces mutations, a-t-il toutefois observé. "Il est tout à fait possible qu'à l'avenir nous devions faire face à un variant aussi contagieux que l'Omicron et tout aussi mortel que le Delta. Ce serait un variant "tueur absolu", a-t-il estimé.

En Allemagne, environ les trois quarts de la population sont vaccinés. Le coronavirus a été diagnostiqué chez environ un quart des Allemands, selon les établissements de santé. Le nombre de tests positifs diminue. Samedi, pour la première fois depuis janvier, moins de 1.000 nouveaux cas pour 100.000 habitants ont été identifiés.