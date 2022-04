Pourquoi les récents cas d'hépatite aiguë chez des enfants intriguent-ils tant le monde scientifique ?

Depuis le début du mois d’avril, plusieurs dizaines de cas d’hépatite aiguë d’origine inconnue sont survenus chez des enfants en Europe et aux Etats-Unis (dans l’Alabama). Les premiers signalements ont été faits au Royaume-Uni (en Ecosse, plus exactement) et en Espagne, ensuite au Danemark, aux Pays-Bas ainsi qu’en Belgique où un premier cas a été signalé ce samedi.Avec le Pr Etienne Sokal, hépatologue pédiatre aux Cliniques universitaires Saint-Luc, nous avons tenté de lever un coin du voile sur la mystérieuse affection.