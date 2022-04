Près de 46.000 nouveaux cancers de la peau chaque année en Belgique, selon Euromelanoma

A cette occasion, l'organisation rappelle que près de 46.000 personnes en Belgique se font diagnostiquer un cancer de la peau chaque année. En 2000, ce nombre s'élevait à 11.000. Avec une proportion de 40% de tous les cancers diagnostiqués, le cancer de la peau est ainsi la forme de cancer la plus courante dans le pays. C'est aussi celle qui affiche la progression la plus rapide. "Aucun autre cancer n'a augmenté aussi rapidement. Le risque de développer un cancer de la peau avant 75 ans est de un sur cinq et continue d'augmenter", explique le président d'Euromelanoma Belgique, Thomas Maselis.

L'exposition aux UV étant le plus grand facteur de risque du cancer de la peau, c'est sur ce point qu'Euromelanoma se concentre pour sa campagne de prévention. "Si vous êtes exposés aux UV toute votre vie - que ce soit à la plage, dans votre jardin, sur un terrain de golf, sur un banc solaire ou au travail -, vous avez davantage de risques de développer un cancer de la peau."

En parallèle de sa campagne, l'organisation révèle que pour la première fois, une étude menée sur 400.000 européens a révélé la prévalence des kératoses actiniques, une maladie de la peau très fréquente qui se caractérise par des plaques rugueuses et des lésions précancéreuses de la peau. Un Européen sur 12 serait concerné. "La kératose actinique se traite assez facilement lorsqu'elle est dépistée à temps, il est par conséquent essentiel que les gens se fassent une idée de leur profil de risque personnel", prévient Euromelanoma.