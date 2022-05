Mesurer le risque de développer une maladie cardiovasculaire par une simple prise de sang ?

"Une première mondiale très prometteuse" : une équipe de l'UCLouvain découvre comment empêcher l'infection au Covid

Présentée comme "une première mondiale très prometteuse", une nouvelle étape dans la compréhension des mécanismes d'entrée du Covid-19 dans les cellules vient d'être franchie par des chercheurs de l'UCLouvain. Non seulement ils sont parvenus à identifier une nouvelle clé qui permet au fameux virus de s’attaquer aux cellules, mais en plus, ils ont réussi à fermer la serrure, de sorte à bloquer le Covid-19 et éviter son interaction avec la cellule. En d'autres mots : ils sont arrivés à empêcher l’infection, ni plus ni moins. Cette découverte suscite l’espoir de mettre au point un antiviral, sous forme d’aérosol, qui permettrait d’éradiquer le virus en cas d’infection ou de contact à haut risque.