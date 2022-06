Faire surveiller à distance son rythme cardiaque en cas de risque accru d'arythmie, c'est tendance

C'est une navrante réalité dont on n'a pas fini de subir les conséquences. Parmi les innombrables dégâts collatéraux engendrés par la pandémie de Covid-19, les retards dans les diagnostics et la prise en charge de certaines maladies sont aussi impressionnants qu'inquiétants. Les cancers et les maladies cardiovasculaires, entre autres, en ont largement fait les frais.

Ainsi, d'après une étude internationale parue dans le Journal du Collège américain de cardiologie et portant sur l'impact du Covid-19 sur le diagnostic des maladies cardiaques, il ressort que le nombre d'examens a diminué de 42 % de mars 2019 à mars 2020 et de 64 % de mars 2019 à avril 2020. L'échocardiographie transthoracique a diminué de 59 %, l'échocardiographie transœsophagienne de 76 % et les tests d'effort de 78 %; tandis que l'angiographie coronarienne a diminué de 55 %.

Sans grande surprise, les auteurs de l'étude notent qu'une réduction significativement plus importante des examens s'est produite pour les centres situés dans des pays à faible produit intérieur brut. L'emplacement dans un pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire inférieur était associé à une réduction supplémentaire de 22 % des procédures cardiaques et à une moindre disponibilité des équipements de protection individuelle et de la télésanté. Pour en arriver à ces conclusions, des enquêtes ont été soumises par 909 centres hospitaliers et ambulatoires effectuant des examens de diagnostic cardiaque, dans 108 pays.

Clairement, la pandémie de Covid 19 a nui au diagnostic et au traitement des maladies non transmissibles. "Le Covid-19 a été associé à une réduction significative et brutale des tests de diagnostic cardiovasculaire à travers le monde, affectant en particulier les personnes économiquement défavorisées", déplorent les auteurs de l'étude.

Une rapide évolution des technologies

La 13e semaine du Rythme Cardiaque, qui se déroule du 13 au 19 juin, sera précisément, pour la Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA), l'occasion de faire le point sur l'impact de ces années de pandémie, et plus particulièrement sur la rapide évolution des technologies en matière de soins cardiovasculaires qui en a découlé.



La BeHRA cite entre autres importantes évolutions technologiques observées au cours de la crise sanitaire dans le domaine des arythmies cardiaques : l’ablation par électroporation (1) pour soigner les patients atteints de fibrillation auriculaire (2) ou la mise au point d'un algorithme d’intelligence artificielle capable d'analyser les tracés d’électrocardiogramme (ECG) afin de déterminer le risque de fibrillation auriculaire dans les cinq ans.

"La crise sanitaire a servi de carburant à une vague de digitalisation sans précédent, explique Koen Kas, professeur à l'Université de Gand en Molecular Oncology & Digital Health et CEO de Healthskouts. Le sentiment d'urgence que le monde a ressenti, a poussé la population à prendre soin d'elle et à faire ce qu'il faut pour. Mais ce n'est pas tout, cette volonté d'être en bonne santé a favorisé l'évolution de nouvelles technologies qui permettent de faire du monitoring, des tests ou des suivis à distance. Les possibilités sont désormais sans limite. Il est donc d'autant plus important pour les autorités de prendre le train en marche et de mettre les moyens nécessaires pour rembourser l'utilisation de ces nouvelles technologies aux personnes à risques".

La surveillance à distance

Un autre développement observé dans ce contexte - où les possibilités pour les patients de se rendre dans les hôpitaux étaient largement réduites - relève des différents moyens de surveillance à distance du rythme cardiaque dont l'utilisation semble s'être significativement accrue pendant la pandémie. A ce titre, en 2021, la BeHRA faisait figure de pionnière avec sa campagne 2.0 qui a permis, sur 2 266 personnes testées, de détecter de nombreux cas de fibrillations auriculaires potentielles (2.5% des tests effectués) tandis que 13,5% des tests effectués ont suggéré d’autres types d’arythmies cardiaques. En Belgique, on estime à 150 000, le nombre de patients atteints de fibrillation auriculaire, un chiffre qui doublera d’ici à 2050. Au niveau mondial, on observe une hausse de 60% du nombre d’hospitalisations dues à ce trouble du rythme cardiaque.

Forte de son succès, l'action FibriCheck sera répétée cette année, dès le coup d'envoi, le 13 juin prochain, de la Semaine du rythme cardiaque et jusqu'au 30 septembre 2022. Les personnes qui auront été identifiées comme étant à risques pourront s'inscrire sur l'application FibriCheck et auront alors l'occasion de régulièrement contrôler leur rythme cardiaque pendant une semaine. Entre juin et septembre 2021, 12 602 personnes ont rempli le questionnaire disponible sur le site de la BeHRA. Parmi celles-ci, 6 020 personnes présentaient un risque accru d'arythmie cardiaque et 2 266 personnes ont effectivement activé l'application FibriCheck leur permettant de surveiller leur rythme cardiaque pendant une semaine. Cette action a permis de détecter 57 cas de potentielle fibrillation auriculaire (2,5%) et 305 autres cas d'arythmie cardiaque (13,5%), et ce, parmi une population âgée d'au moins 65 ans présentant un risque de fibrillation auriculaire et d'AVC.

Parallèlement à cette action, les cardiologues de la BeHRA mèneront à nouveau leur campagne de sensibilisation sur le terrain, en allant à la rencontre de la population dans trois centres commerciaux. (3)

"Après deux années de baisse importante du nombre de consultations et d'examens cardiaques, l'activité reprend progressivement son cours, explique le Dr Ivan Blankoff, cardiologue au CHU de Charleroi et Président de la BeHRA. Nous sommes presque revenus à une situation normale. Il est donc primordial de persévérer et de répéter notre campagne de sensibilisation auprès de la population. Cette action d'un nouveau genre nous a permis d'atteindre de nombreuses personnes, comme aucune action auparavant. Cette année, nous allons enfin pouvoir retourner au contact de la population belge."



Plus d'infos : www.monrythmecardiaque.be



(1) La technique d'ablation par électroporation consiste à produire des microchocs électriques de haut voltage, en quelques secondes, pour ouvrir des pores à l'échelle nanométrique dans les membranes des cellules cardiaques ciblées, ce qui entraîne leur destruction.

(2)La fibrillation auriculaire se manifeste lorsque l'activité électrique devient irrégulière et cause des contractions rapides et désordonnées des oreillettes. Ces contractions anormales des oreillettes peuvent causer le pompage inefficace du sang dans tout le corps.

(3) Les cardiologues de la BeHRA seront présents au Woluwe Shopping Center (16 juin) à Bruxelles, au Rive gauche (17 juin) à Charleroi et au Wijnegem – Shop Eat Enjoy (14 juin) près d'Anvers, afin de tester un maximum de personnes à risques.