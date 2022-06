Le taux de plomb dans le sang des enfants vivant près de l'usine Umicore à Hoboken diminue

Le résultat moyen de 3,03 microgrammes par décilitre de sang (?g/dl) est toutefois à nouveau légèrement supérieur à celui d'octobre dernier (2,91 ?g/dl). En 2020, les mesures indiquaient une augmentation inquiétante des valeurs de plomb dans le sang des enfants résidant à proximité du site industriel d'Umicore. L'entreprise avait alors pris une série de mesures, dont une offre de rachat de près de 200 habitations situées à proximité directe de l'usine. Plusieurs riverains ont depuis déménagé.

Le taux de plomb dans le sang des enfants semble depuis continuer à diminuer. Le nombre de jeunes présentant un taux supérieur à cinq microgrammes par décilitre est en effet passé de 18,7% en juin 2021 à 13,3% en octobre 2021. Il avoisine désormais les 12,4%. Trois enfants présentent encore un taux de plomb dépassant les 10 microgrammes par décilitre, contre cinq il y a un an.

"Ces nouveaux résultats confirment la tendance à la baisse perçue et prouvent que les mesures mises en place pour limiter nos émissions fonctionnent", juge le directeur du site Umicore d'Hoboken, Johan Ramharter. "Protéger notre environnement et les enfants qui y évoluent est notre priorité à court et long-terme. Nous restons donc attentifs, nous analysons les résultats en profondeur et continuons à prendre des mesures supplémentaires avec conviction afin de parvenir à une évolution encore plus favorable."

En juin 2021, le collège provincial d'Anvers a décidé d'adapter les conditions spéciales du permis environnemental accordé à Umicore. En vertu de cette révision, l'entreprise spécialisée dans la production et le recyclage de métaux non ferreux doit s'assurer que le niveau moyen de plomb dans le sang des enfants vivant autour du site et âgés de 1 à 12 ans soit d'un maximum de 3,5 microgrammes par décilitre (µg/dl). D'ici fin 2025, ce taux sera rabaissé à 2 µg/dl.

Umicore a fait appel de ces nouvelles normes auprès de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, considérant que ces mesures étaient impossibles à respecter. Cette dernière a rejeté l'appel en décembre.