Êtes-vous à risque de fibrillation auriculaire?

La fibrillation auriculaire (FA) est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Au-delà de 40 ans, une personne sur quatre présentera un jour une FA. D’où l’importance de poser le diagnostic à temps, car sans traitement approprié, la FA augmente le risque de développer une thrombose ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

Lors de la Semaine du rythme cardiaque, de nombreux hôpitaux proposeront un dépistage gratuit. (Rens. : www.monrythmecardiaque.be)

Le rythme cardiaque normal est régulier et se situe, selon la personne, entre 50 et 100 battements par minute. C’est en prenant le pouls qu’on peut contrôler la vitesse de son rythme cardiaque. La FA se manifeste lorsque l’activité électrique devient irrégulière et cause des contractions rapides et désordonnées des oreillettes. Ces contractions anormales des oreillettes peuvent causer le pompage inefficace du sang dans tout le corps.

En Belgique, on estime à 150 000 le nombre de patients atteints de fibrillation auriculaire, un chiffre qui doublera d’ici à 2050. Au niveau mondial, on observe une hausse de 60 % du nombre d’hospitalisations dues à ce trouble du rythme cardiaque.

Les facteurs de risques

Si tout le monde est susceptible de développer une fibrillation auriculaire, certains facteurs de risques peuvent en favoriser l’apparition.

À savoir : être âgé de plus 40 ans, avoir une tension artérielle élevée ou prendre des médicaments pour contrôler sa tension, être diabétique, avoir déjà été sujet à une thrombose ou à un accident vasculaire cérébral (AVC), avoir fait un infarctus ou souffrir d’une insuffisance cardiaque, faire des apnées du sommeil, avoir une surcharge pondérale, souffrir d’hyperthyroïdie, avoir une consommation excessive d’alcool, faire du sport d’endurance, présenter des antécédents familiaux de fibrillation auriculaire. Dans chacun de ces cas, participer à la Semaine du rythme cardiaque pourrait s’avérer utile.