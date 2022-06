Trois protections solaires d'une marque belge pointées du doigt par Test Achats : "Il faut urgemment procéder à leur retrait du marché"

La saga des crèmes solaires n'offrant pas la protection annoncée sur l'emballage se poursuit. Après avoir dénoncé, début mai, trois produits sur les seize analysés, l'organisation de protection des consommateurs Test Achats revient à la charge, à propos des premières protections incriminées, mais également pour trois nouvelles références belges.

Pour ce qui concerne les trois premiers produits pointés du doigt, il y a cependant un mieux puisque l'un d'eux, en l'occurrence le ISDIN gel cream SPF 30, n'est, depuis lors, plus commercialisé. Ce qui n'est en revanche toujours pas le cas pour les deux autres, à savoir le Clinique Mineral suncream SPF 30 et la crème SPF50+ avec parfum de la marque Zwitsal spécifiquement destinée aux bébés et jeunes enfants… Ils sont tous deux toujours présents sur le marché belge, malgré la plainte adressée par Test Achats au SPF Santé publique début mai.

Après avoir complété son échantillon d'analyse, Test Achats vient d'allonger la liste des produits à retirer des rayons. Trois nouveaux produits de la marque belge Biosolis ne semblent pas offrir la protection indiquée. Il s'agit de la version spray SPF30, la lotion SPF30 et la lotion SPF50+. "Malheureusement, aucun de ces produits ne respecte la protection promise sur l'emballage. Le spray et la lotion SPF30 ne respectent pas la protection contre les UVB (ils n'offrent en réalité qu'un SPF10), ni celle contre les UVA. La lotion SPF50+ respecte bien la protection contre les UVB, mais pas contre les UVA", détaille Test-Achats.

Une nouvelle plainte déposée

Aussi l’organisation demande-t-elle qu’il soit urgemment procédé au retrait de ces articles ainsi que des autres produits incriminés précédemment, dont ceux de la marque Zwitsal.

"Contrairement aux marques Zwitsal, ISDIN ou Clinique qui sont respectivement hollandaise, espagnole et américaine, les produits Biosolis sont belges, a réagi Julie Frère, porte-parole de TA. De ce fait, le SPF Santé Publique est entièrement compétent pour prendre lui-même toutes les mesures qu'il estime nécessaire en Belgique, comme re-tester les produits, sans devoir attendre les actions d'une autorité étrangère. Nous espérons donc que sa réaction sera plus rapide que pour les produits étrangers. Nous avons à nouveau déposé plainte au SPF Santé publique contre ces trois produits, en demandant qu'ils soient retirés du marché dans l'attente d'une vérification de leur conformité par les autorités". Cette plainte s'ajoute à celle introduite précédemment, pour laquelle nous n'avons pas encore eu de réponse du SPF Santé publique. "Cela nous inquiète, vu que nous sommes dans la période où les consommateurs achètent leurs produits solaires", a encore fait savoir la porte-parole de Test Achats.

Quant à la question des tests réalisés par l'organisation des consommateurs, elle les qualifie de robustes. "Ils ont lieu dans le respect le plus strict des normes ISO applicables pour ce type de tests avec un laboratoire indépendant et certifié dont l'équipement est régulièrement contrôlé. Ceci n'est d'ailleurs pas remis en cause, ni par les autorités, ni par les fabricants. Et les variations importantes entre les résultats obtenus par les fabricants et par Test Achats ne peuvent s'expliquer par les quelques marges possibles dans la méthodologie applicable". Pour appuyer la validité de ses analyses, TA souligne encore que "les 55 protections solaires sont toutes analysées de la même façon par l'organisation de consommateurs, et la grande majorité, soit 47, répondent à la protection promise sur l'emballage".



Pour rappel, le facteur de protection ou SPF (Sun Protection Factor) fait référence à la protection contre les rayons UVB, responsables des coups de soleil. Ils doivent aussi offrir une protection contre les rayons UVA, responsables du vieillissement de la peau. En Europe, la protection UVA doit être au moins égale à un tiers de la protection contre les UVB. Ces deux types de rayons sont responsables du cancer de la peau.