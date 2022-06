Des substances toxiques décelées dans des pailles à boire "durables"

"Ces pailles durables le sont donc moins que ce que l'on pensait", a commenté vendredi l'UAntwerp. Deux étudiants en bachelier ont étudié dans quelle mesure des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) se retrouvaient dans différents matériaux présents sur le marché belge, et utilisés comme alternatives aux pailles en plastique.

Outre les pailles en matériaux végétaux, comme le carton ou le bambou, ils se sont également penchés sur la présence de PFAS dans les pailles en verre, en acier inoxydable ou en plastique. Au total, une quarantaine de marques ont été analysées. Des traces de PFAS ont été détectées dans toutes les pailles en matériaux d'origine végétale.

Les scientifiques ne peuvent pas contre pas encore se prononcer sur les risques pour la santé, car on ne sait pas dans quelle mesure les PFAS se libèrent au contact des aliments. L'étude représente cependant un "signal d'alarme", estiment les deux étudiants.

Seules les pailles en acier inoxydable étaient exemptes de PFAS.