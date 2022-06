Hausse des cas de coronavirus en Europe: le nombre d'infections a augmenté de 23% la semaine passée au Royaume-Uni

Environ 1,7 million de personnes ont été infectées par le coronavirus au Royaume-Uni la semaine dernière, soit 23% de plus que les 1,4 million de la semaine précédente, rapporte vendredi la chaîne d'information Sky News en citant l'autorité du service de statistiques ONS (Office for National Statistics ).

Le taux d'infection continue d'augmenter en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Écosse et en Irlande du Nord. Selon l'ONS, l'augmentation a probablement été causée par les variants d'omicron BA.4 et BA.5, lesquels sont maintenant vraisemblablement dominants dans la majeure partie du Royaume-Uni.

L'augmentation de 23% est inférieure à celle de 43% enregistrée la semaine précédente. Le nombre d'infections est supérieur au pic de janvier au Royaume-Uni. Mais il est encore bien en deçà du record de 4,9 millions d'infections au plus fort de la vague BA.2, fin mars de cette année.