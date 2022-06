Quelle position va adopter la Belgique face à la recrudescence des cas de Covid ? Les éclaircissements de Frank Vandenbroucke

Chez nos voisins français, face à la recrudescence des cas de coronavirus, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a demandé aux citoyens de remettre le masque dans les transports en commun. En Belgique, la tendance est elle aussi à la hausse. Serait-il dès lors possible qu'une telle mesure puisse bientôt être d'actualité dans notre pays ? Interrogé par nos confrères de Sudinfo, Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé, a affirmé qu'il ne souhaitait pas comparer le cas de la Belgique avec celui de la France. "Une position a été définie vendredi par la CIM santé, sur base d'avis rédigés par le RMG, le RAG et le groupe présidé par Erika Vlieghe qui succède au Gems ; nous n'allons pas en changer sans nouvel avis", a-t-il affirmé.

Le ministre a néanmoins rappelé l'importance d'être très prudent dans ce contexte de pandémie, d'autant plus pour les personnes plus vulnérables. "Un exemple : si vous avez des problèmes d'immunité, il est bien conseillé de porter un masque FFP2 dans les transports publics. Par ailleurs, le plus important pour cette catégorie – qui représente 320.000 personnes – est de se faire vacciner une quatrième fois (...) À ce stade, pas de mesures généralisées. On ne change donc pas de cap mais on suit les chiffres de tout près ", a poursuivi Frank Vandenbroucke.