Vertex soumettra une nouvelle demande de remboursement pour son traitement contre la mucoviscidose

Cette décision a été prise "après qu'il" est "devenu clair" qu'un accord avec les autorités sanitaires belges ne serait "pas possible pour le moment". L'entreprise compte introduire une nouvelle demande de remboursement, indique-t-elle dans un communiqué. "Vertex partage le sentiment d'urgence de mettre tous ses médicaments à la disposition du plus grand nombre de patients éligibles et soumettra donc une nouvelle demande de remboursement conjointe pour KAFTRIO® pour les patients éligibles âgés de 6 ans et plus, avec de nouvelles données de real world evidence (preuve empirique en médecine, ndlr)", déclare la société pharmaceutique. "Afin de pouvoir commencer à préparer une nouvelle demande dès que possible, Vertex est tenu de retirer les dossiers actuels conformément à la réglementation belge en vigueur."

L'entreprise assure vouloir trouver une solution et souligne que le remboursement a été accordé dans 32 pays, dont les pays voisins de la Belgique, sur base de soumissions similaires.

L'association Muco regrettait vendredi que Vertex ait cessé les négociations avec le ministre de la Santé au sujet du remboursement de son nouveau médicament. Une décision "insupportable" qui met fin à un premier processus de négociation qui aurait pourtant permis aux patients d'être remboursés de ce médicament jugé très efficace.

En mai 2022, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait assuré qu'une décision serait prise d'ici le mois de juillet 2022 au plus tard pour le remboursement de Kaftrio pour les plus de 12 ans (avec au moins une mutation F508del). Ce ne sera finalement pas le cas.

La mucoviscidose est une maladie grave et très souvent mortelle qui affecte les cellules produisant le mucus, la sueur et les sucs digestifs. Ces fluides deviennent épais et collants et obstruent, notamment, les voies respiratoires