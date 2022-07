Un nouveau pas franchi dans l'exploration de la formation du coeur

Aussi pointu soit-il, chaque nouveau pas franchi dans la compréhension de la construction du cœur, le premier organe formé au cours du développement embryonnaire, est forcément précieux. Dans ce domaine, sous la direction du Pr Cédric Blanpain, des chercheurs du Laboratoire Cellules souches et cancer de l’Université libre de Bruxelles en collaboration avec l’équipe du Dr Fabienne Lescroart, de l’unité Inserm Centre de génétique médicale de Marseille à Aix-Marseille Universtité, viennent de signer une nouvelle publication dans la revue Nature Cell Biology.

Le cœur est issu de différentes populations de progéniteurs cardiaques, exprimant Mesp1, le gène qui agit en qualité de chef d'orchestre dans la spécification et la différenciation cardiaque de ces cellules progénitrices. Dans leurs travaux, les chercheurs belges et français ont défini "les mécanismes par lesquels Mesp1 était capable de se lier à l'ADN et d'induire la réorganisation de régions clés du génome, pour permettre la régulation de l'expression de gènes importants dans la spécification et la différentiation des progéniteurs cardiaques".

Vers de nouvelles stratégies thérapeutiques

Pour le Pr Blanpain, "comprendre les caractéristiques moléculaires et les mécanismes associés à la spécification précoce des progéniteurs cardiaques vers les différents types de cellules cardiaques sera important à l'avenir pour élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques. On pourrait ainsi instruire un progéniteur cardiaque à adopter un destin cardiaque ou vasculaire défini qui pourrait être utilisé à des fins de thérapie cellulaire pour les maladies cardiaques".

L'étude devrait aider à mieux comprendre les cardiomyopathies congénitales. "Il apparaît clairement que ces gènes sont impliqués dans des étapes très précoces du développement cardiaque et qu'un défaut lors de ces étapes critiques peut conduire à des malformations cardiaques congénitales", ajoute pour sa part le Dr Fabienne Lescroart.