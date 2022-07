Pourquoi les appels pour intoxication alimentaire augmentent-ils en cette période de chaleur extrême?

40°C attendus mardi en Belgique: "Quasi inaccessible il y a 10 ans, on frôle ce seuil de plus en plus souvent, voire on le dépasse. C'est préoccupant"

La Belgique pourrait atteindre les 40 °C ce mardi. C’est toute l’Europe qui suffoque, prise dans une bande d’air chaud venue d’Afrique. Avec incendies et décès dus aux températures extrêmes à la clé.