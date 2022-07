Une découverte scientifique permettrait de réduire l'évolution d'un cancer infantile

La découverte d'une équipe de scientifiques internationale, basée sur les travaux des chercheurs sur le cancer Peter Carmeliet et Rakesh Jain, semble stopper l'évolution d'une forme de cancer du cerveau agressif chez les enfants, annonce mardi l'Institut flamand de biotechnologie (VIB).

La croissance de certaines tumeurs pourrait être annihilée par un anticorps nouvellement développé. L'étude a été publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Clinical Cancer Research. Le cancer du cerveau agressif étudié par l'équipe de recherche est le médulloblastome. Il s'agit d'un type rare de tumeur cérébrale, dont la plupart des cas sont diagnostiqués chez des patients de moins de 19 ans. Bien que la maladie ne touche que deux personnes sur 100.000, elle reste le cancer du cerveau le plus courant chez les enfants. À ce jour, il n'existe pas de thérapies spécialisées pour le médulloblastome et les patients sont soignés avec des traitements traditionnels tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, lesquels entraînent souvent des effets secondaires nocifs.

Grâce à un nouvel anticorps monoclonal (une protéine modifiée développée pour influencer les processus immunologiques), nommé TB-403, un pas vers un nouveau traitement semble avoir été franchi. La découverte de l'anticorps est le résultat de recherches menées par les équipes de Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven) et Rakesh Jain, directeur de l'E.L. Laboratoires Steele pour la biologie des tumeurs à l'Université de Harvard.

Au cours de l'étude, les patients ont reçu des doses croissantes de TB-403. Si leurs tumeurs n'ont pas rétréci, une stabilisation de la croissance tumorale a été observée chez sept des 11 patients, entraînant un statu-quo de la maladie. Chez quatre patients, cette interruption de l'évolution de la maladie a duré au-delà de la limite de 100 jours. Le traitement présente aussi l'avantage d'avoir été administré à domicile.

Étant donné que l'étude actuelle n'a pas été conçue pour démontrer l'efficacité clinique du traitement, des recherches supplémentaires seront nécessaires.