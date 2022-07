A la chasse au rat, repas de choix des Vietnamiens mais dangereux réservoir à virus

Série chasseurs de virus (2/3). Après le Covid-19, comment prévenir l’émergence d’une nouvelle pandémie ? C’est l’objectif des écologues de la santé qui cherchent à caractériser les virus circulant chez les animaux sauvages et à comprendre comment ils peuvent se transmettre à l’homme. Exemple avec la biologiste et zoologiste belge Alice Latinne, qui parcours les campagnes, les marchés et les restaurants du Vietnam, afin de collecter les rats. Ceux-ci constituent un mets de choix dans le delta du Mékong mais héberge aussi de très nombreux virus. Rencontre.