Un médecin belge fait part de son inquiétude sur la variole du singe: "On est face à une augmentation du nombre de cas qui nous pose des problèmes"

La vaccination contre la variole du singe, qui a commencé en juillet, a été étendue au mois d'août. Le groupe de personnes qui y ont droit a même été élargi après que le Risk Management Group ait ajouté tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et ayant été déjà infectés par des maladies sexuellement transmissibles.

Seul hic, le nombre de doses de vaccin disponibles est inférieur à la demande. Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne de l’hôpital Erasme, fait part de son inquiétude au micro de nos confrères de La Première.

"Je suis très content qu'on élargisse la vaccination aux personnes qui, de par leur âge, n'ont pas bénéficié de la vaccination contre la variole parce qu'on est face, très clairement, à une augmentation du nombre de cas qui nous pose des problèmes. Les personnes sont demandeuses d'avoir ce vaccin.Ça fait mal d'avoir une variole du singe. Cela fait des douleurs qui peuvent être atroces au niveau rectal. Mais malheureusement, annoncer qu'on élargit la vaccination sans avoir l'opérationnel derrière, sans avoir ni les vaccins, ni les personnes pour vacciner, c'est faire des effets d'annonce qui n'ont aucun sens à l'heure actuelle et c'est assez méprisant pour le personnel de terrain", confie-t-il.

"On est de nouveau en retard par rapport à d'autres pays"

En automne, 30.000 doses de vaccin contre la variole du singe vont arriver. Mais d'ici là, il n'y a que 3040 doses disponibles et le nombre de cas augmente. "On a déjà probablement 1200 candidats et nous sommes un petit centre par rapport à d'autres", avoue le directeur du service de médecine interne de l'hôpital Erasme.

"Cela nous demande énormément de temps de recevoir les personnes inquiètes, de discuter avec elles, de les diagnostiquer, et puis après, de les accompagner pendant les 21 jours où elles vont être isolées, à la maison, dans des douleurs importantes. Donc, oui, ça m'inquiète. Si le nombre de cas augmente et s'étend à la population générale, parce qu'on n'a pas réagi assez vite avec la vaccination, c'est inquiétant. On aurait dû faire comme la France, vacciner déjà bien plus tôt, malheureusement, on est de nouveau un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Ça nous arrive souvent. Je pense que le processus de décision en Belgique est parfois un peu lent", poursuit le professeur.