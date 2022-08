Selon une nouvelle étude, un patient sur huit garde au moins un symptôme durable du covid

Quelle est la recette pour échapper au prochain Covid-19?

L’épidémiologiste Marie-Isabelle Peyre est coordinatrice au Cirad pour l’initiative Prezode, dont la Belgique est signataire, et qui vise à améliorer les systèmes de surveillance et d’alerte précoce pour prévenir les pandémies. Soutenue par la FAO et la Commission européenne, Prezode rassemble 11 pays signataires, plus de 150 institutions scientifiques membres et 1800 chercheurs et acteurs, dont les ceux de la faculté vétérinaire de l’ULiège. Interview.