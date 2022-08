Variole du singe: un premier cas d'infection confirmé chez un chien

Les recherches montrent que l'animal a été infecté par le virus par ses propriétaires. C'est ce qu'écrit la revue médicale The Lancet. Il s'agit d'un lévrier italien de quatre ans qui dort dans le lit de ses propriétaires. Les propriétaires en question sont deux hommes vivant ensemble.

En plus du contact peau à peau, le virus de la variole du singe peut également être transmis en partageant des vêtements ou des draps. On sait depuis un certain temps que les chiens peuvent également être infectés par le virus de la variole du singe, tout comme les écureuils, les hérissons, les chinchillas et éventuellement les lapins. L'infection chez les animaux domestiques reste cependant peu probable, écrivent les chercheurs dans The Lancet.