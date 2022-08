Variole du singe : l'unique fabricant de vaccin ne sait s'il pourra répondre à la demande !

L'entreprise danoise étudie la possibilité de sous-traiter sa production à d'autres sociétés. "C'est une situation de marché très dynamique. La demande ne fait qu'augmenter et il n'est plus certain que nous puissions continuer à répondre à la demande, même avec une amélioration de notre site de production existant au Danemark", a expliqué Rolf Sass Sorensen, précisant que Bavarian Nordic examine la possibilité d'un transfert de technologie vers un fabricant basé aux États-Unis, afin d'augmenter la production.

Bavarian Nordic produit annuellement au Danemark 30 millions de doses du vaccin Jynneos/Imvanex, développé contre la variole mais également efficace contre la variole du singe. La Belgique a commandé 30.000 doses supplémentaires de manière bilatérale auprès de Bavarian Nordic. La livraison doit en principe avoir lieu au quatrième trimestre de cette année.