Vaccins, le vrai du faux : Oui, le directeur général de l'OMS est bel et bien vacciné

Vaccins, le vrai du faux : les vaccins contre le Covid-19 sont-ils toujours efficaces ?

Vaccin, le vrai du faux (1/5). Développés en urgence face à la gravité de la pandémie de Covid-19, les vaccins ont souvent été critiqués pour leur manque d'efficacité. Plus d'un an et demi après le commencement de la campagne de vaccination européenne, lancée fin décembre 2020, La Source fait le point. Les vaccins sont-ils efficaces ? Les nouveaux variants remettent-ils en cause cette efficacité ?