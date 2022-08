Covid: la pandémie continue de ralentir dans le monde

Celui des nouvelles victimes a également diminué. Selon les données publiées mercredi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 5,3 millions de nouvelles infections ont été identifiées la semaine dernière. Elles sont plus basses d'environ 3%.

Par région, l'Europe et l'Afrique continuent d'observer les reculs les plus importants, de plus de 20%. Des diminutions sont aussi observées sur le continent américain, dans une partie de l'Asie et en Méditerranée orientale. En revanche, le Pacifique occidental a dû faire face à 2% de nouveaux cas supplémentaires.

Côté nouveaux décès, le recul atteint 5%, à plus de 14.000 nouvelles victimes sur une semaine. Il a également été plus important en Europe, de 30%, que sur le continent américain et dans une partie de l'Asie. La Méditerranée orientale et le Pacifique occidental ont été confrontés à de petites augmentations, loin des près de 185% en Afrique.

Le variant Omicron constitue toujours presque la totalité des séquençages sur un mois. Au total, plus de 6,4 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Environ 595 millions ont été infectées.