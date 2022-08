Covid: BioNTech veut rapidement livrer son vaccin adapté

"Nous pouvons livrer très rapidement, de préférence début septembre", souligne le CEO de BioNTech, qui a développé avec le géant américain Pfizer le premier vaccin contre le Covid-19 mis sur le marché. L'EMA doit en principe se prononcer le 1er septembre sur la demande d'approbation de BioNTech et Pfizer. Le nouveau vaccin a été adapté pour cibler la lignée BA.1 du variant Omicron du coronavirus.

La lignée BA.1 n'est plus en circulation mais le nouveau vaccin devrait tout de même offrir une meilleure protection face aux sous-variants actuels que le vaccin initial. L'EMA analyse également des demandes d'approbation de vaccins de BioNTech et Pfizer ciblant les derniers sous-variants BA.4 et BA.5. "Là aussi, cela peut aller vite", juge Ugur Sahin.