Des anciennes patientes atteintes d'un cancer du sein conçoivent un nouveau ruban rose

A cette occasion, des anciennes patientes atteintes d'un cancer du sein ont présenté mardi le nouveau ruban rose qu'elles ont conçu. Chaque année, une personnalité redessine le ruban rose. L'année dernière, c'était au tour de la princesse Delphine. En 2020, les deux athlètes olympiques Olivia Borlée et Elodie Ouedraogo l'ont redessiné.

Cette année, un appel à projet a été lancé parmi des femmes qui se sont battues contre le cancer du sein. Pink Ribbon Belgique leur a demandé de soumettre un dessin accompagné de leur propre vécu. "Donner le stylo ou le pinceau aux personnes qui ont traversé elles-mêmes cette épreuve reflètera leurs expériences dans la conception du ruban", a déclaré l'organisation de lutte contre le cancer du sein.

L'organisation a reçu 70 dessins accompagnés d'histoires. "L'idée selon laquelle il n'existe pas deux seins identiques est ressortie de trois propositions et a servi de base pour la conception de notre nouveau ruban", souligne Hilde Debackere, directrice générale de Pink Ribbon Belgique.

©BELGA

"Plus gros, plus petit, plus pointu ou plus rond, avec ou sans cicatrices, chaque sein est normal et a sa propre histoire !" Le nouveau ruban, sur lequel des seins différents seront représentés, est de couleur rose, annonce-t-elle.

Le nouveau ruban sera disponible dès mercredi dans environ 1.100 magasins. Il sera vendu au prix de 4 euros, dont 2,80 euros seront directement versés à des projets que Pink Ribbon concrétise.

Afin de rendre hommage aux 70 candidates de ce concours, une plateforme en ligne a été créée afin de publier tous les dessins accompagnés de leur histoire.

Les visiteurs ont la possibilité de faire un don sans engagement à l'adresse suivante: https://pinksupport.pink-ribbon.be/event/ribbon/home.