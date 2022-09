"Nous vivons dans une société addictogène"

Les femmes belges ne se sentent pas bien dans leur poitrine : une sur trois a honte de ses seins!

A quelques jours d'Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, les informations et les initiatives vouées à cette cause, qui mobilise un très grand nombre, fusent de toutes parts. Dans ce cadre, l'organisation belge Pink Ribbon dévoile ce mercredi les résultats détaillés et parfois surprenants d'une vaste étude nationale sur la sensibilisation, la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein. Menée au mois d'août dernier par le bureau Ivox, cette enquête a sondé un millier de femmes en Belgique.