Le paléogénéticien Svante Pääbo remporte le prix Nobel de Médecine 2022

Nés dans l'optimisme de la Belle Epoque il y a plus de 120 ans, les Nobel se retrouvent à nouveau confrontés au télescopage entre la célébration de "bienfaiteurs de l'humanité" et une année particulièrement lourde en tragédies.

La remise de la récompense pour la médecine ou physiologie a eu lieu ce lundi vers 11h30 (09H30 GMT) à Stockholm. Suivront la physique mardi, la chimie mercredi, puis les deux prix les plus attendus: la littérature jeudi et la paix vendredi, seul prix annoncé à Oslo. Le prix d'économie, de création plus récente, fermera le millésime 2022 lundi prochain.

Le prix Nobel de médecine et de physiologie a été attribué au Suédois Svante Pääbo, 67 ans, pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de la paléogénomique. "En révélant les génétiques différences qui distinguent tous les humains vivants des hominidés disparus, ses découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques", a salué le jury.