Les cancers du foie devraient augmenter de 55% d'ici 2040, prédit une étude

Pourquoi le cancer du sein ne métastase-t-il jamais dans le lobe de l'oreille ou dans le gros orteil?

C'est une question que l'on peut en effet se poser et à laquelle le Pr Pierre Sonveaux et de son équipe de l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l'UCLouvain viennent d'apporter un nouvel élément de réponse : pourquoi un cancer du sein métastase-t-il dans le cerveau, ou alors dans les poumons, le foie et les os, et non dans le lobe de l'oreille ou dans le gros orteil?