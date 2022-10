Accueil Planète Santé A quand une réglementation stricte de la pub pour la malbouffe auprès des enfants ? Le Conseil supérieur de la santé publie, ce mercredi, un avis sur la promotion des aliments malsains auprès des enfants. Et propose une série de recommandations à l'attention de nombreuses parties prenantes, parmi lesquelles un meilleur encadrement de la publicité pour ces produits. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté ©Shutterstock

Le constat est là, navrant d’autant plus qu’il n’est pas nouveau et qu’il s’aggrave : en Belgique, environ un enfant en bas âge sur quatre, un enfant sur six et un adolescent sur neuf sont en surpoids. Un tiers de leur apport énergétique quotidien provient d'aliments ultra-transformés. Faut-il s’étonner de ces chiffres alors que les jeunes sont à longueur de journée bombardés par des messages les incitant ou les invitant plus ou moins insidieusement...