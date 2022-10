Covid: le recul des nouveaux décès liés à la pandémie de Coronavirus ralentit dans le monde

Celui des nouvelles infections a en revanche à nouveau accéléré. Selon les données publiées mercredi soir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, près de 2,9 millions de nouveaux cas ont été observés la semaine dernière. La diminution atteint 10%.

Toutes les régions ont à nouveau pu s'appuyer sur un recul des nouvelles contaminations. Celui-ci va de 3% en Europe à plus de 40% en Afrique. Jeudi, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé les autorités des différents Etats à lancer des plans contre les cas de "longs coronavirus".

Côté nouveaux décès, la diminution ne s'établit qu'à 1%. Le Pacifique occidental, le continent américain et la Méditerranée orientale ont dû faire face à des augmentations. Le recul atteint 12% en Europe et également plus de 50% en Afrique.

Le variant Omicron rassemble toujours presque la totalité des séquençages sur un mois. Au total, plus de 6,5 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Environ 620 millions ont été infectées.