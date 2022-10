A partir de quand le "binge watching" de séries télé devient-il pathologique?

Écrans, drogues, jeux de hasard, sexe, achats compulsifs... "Nous vivons dans une société addictogène"

Écrans, tabac, drogues, jeux de hasard et d’argent, sexe… Variées et nombreuses sont les addictions. Un phénomène complexe que les crises sanitaire et économique ne font qu’amplifier. Un forum sur le sujet s’est déroulé à Bruxelles.