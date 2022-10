Accueil Planète Santé Des plaignants belges saisissent la justice pour défendre leur droit à un air sain Des citoyens belges affectés par la pollution de l’air saisissent la justice. Ils reprochent aux autorités de n’avoir pas pris de mesures suite aux nouvelles recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté ©Jean-Luc Flémal

Depuis toujours, Denis vit à Charleroi, et depuis cinq ans, il réside dans le centre-ville. "Vers l'âge dix ans, j'ai eu des crises d'asthme qui ont été traitées, nous confie-t-il. Depuis lors, plus rien jusqu'il y a deux ans, où elles ont réapparu. Cela m'a inquiété. J'ai alors commencé à m'intéresser au sujet. Un jour, sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'action de ClientEarth. Et comme certaines de ces initiatives portaient leurs fruits, j'ai décidé d'y adhérer. Parce que je veux...