Accueil Planète Santé Les mauvaises surprises à long terme du Covid Les effets du Covid ne se résument pas aux symptômes de la phase aiguë. Cerveau, cœur, diabète, système immunitaire: tour d’horizon des conséquences possibles de la maladie. Olivier Monod, pour Libération Un patient atteint de Covid long en revalidation aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles ©Bauweraerts Didier

Près de trois ans après l’apparition du Covid-19, l’éventail complet des séquelles de la maladie reste mal connu. En France, la huitième vague semble sur le déclin et n’a pas causé d’engorgement des hôpitaux, principalement grâce à la bonne couverture vaccinale de la population. Le Covid semble ne plus être un sujet d’inquiétude, ni politique ni sociale, malgré les 80 morts quotidiens dus à la maladie (et un total d’au moins 156 000 victimes en France). La solidarité envers...