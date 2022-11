Accueil Planète Santé La pollution ronge aussi notre cerveau Que sait-on des éventuelles lésions cérébrales attribuables à la pollution atmosphérique ? Des études de plus en plus nombreuses établissent des liens. Un neurologue nous dresse l’état de la situation. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté La pollution a aussi des effets sur notre cerveau ©Copyright (c) 2020 NLshop/Shutterstock. No use without permission.

Que nos poumons et notre cœur trinquent à force d’être exposés à outrance et de manière répétée et prolongée à une pollution environnementale croissante ne fait plus vraiment de doute. Depuis plusieurs...